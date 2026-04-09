Retards en pagaille à la SNCF après une panne d’aiguillage entre Lyon et Paris

Une panne d’aiguillage survenue ce jeudi matin en Bourgogne-Franche-Comté perturbe fortement le trafic ferroviaire entre Paris et le sud-est de la France, dont les gares de Lyon Part-Dieu et Perrache.

Jusqu’à 3 h 30 de retard pour rejoindre Paris et Lyon ce jeudi 9 avril, les usagers devront s’armer de patience. Dans un message envoyé ce matin, la SNCF indique qu’en raison d’une panne d’aiguillage en cours au niveau de Saint-Florentin (Bourgogne-Franche-Comté), entre Paris et le sud-est de la France, de nombreux retards sont en cours sur les lignes TGV, Trenitalia et Ouigo. À Lyon, cela concerne les gares de Lyon Part-Dieu et Perrache.

"Les trains à destination de Paris empruntent un itinéraire de contournement par ligne classique", précise par ailleurs la SNCF, qui envisage une "reprise normale des circulations en fin de journée." Pour l’heure, de nombreux allongements de temps de parcours sont à prévoir car "certains trains empruntent un itinéraire alternatif en Bourgogne, afin de contourner la zone d’incident."

"Les équipes gestionnaires d'infrastructure sont sur place afin de procéder à un diagnostic et permettre la réparation des installations dans les meilleurs délais", peut-on également lire sur son site.