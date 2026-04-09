"Être libéré, c'est très dur" : ex-otage en Iran, le Lyonnais Benjamin Brière raconte ses problèmes avec l’administration

Détenu en Iran durant 1 079 jours, le Lyonnais Benjamin Brière déplore le manque d’accompagnement de la part de l’État depuis son retour sur le sol français.

"On m'a demandé pourquoi je n'avais rien déclaré depuis quatre ans." À elle seule, cette phrase peut résumer le désarroi de Benjamin Brière, détenu par le régime islamique d’Iran pendant 1 079 jours après son arrestation en 2022. Il avait été condamné à huit ans et huit mois de prison pour espionnage et propagande contre le régime.

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"Je n'existais plus aux yeux de la Sécurité sociale et de France Travail"

Dans un entretien accordé à nos confrères du Journal du net, le Lyonnais confie que son retour sur le sol français n’a pas été simple. "C'est difficile à concevoir, mais être libéré, c'est très dur, c'est aussi violent que d'être arrêté. Moi, après trois ans de détention, je reviens dans un autre monde." Comment, alors, envisager un retour à "la vie normale" ? "En fait, j'étais radié de partout. Je n'existais plus aux yeux de la Sécurité sociale et de France Travail. J'ai dû me battre pour tout réactiver, à commencer par les impôts", raconte-t-il.

Alors qu’il souhaitait "repartir de zéro" avec ses déclarations d’impôts, la discussion aurait pris une tournure inattendue. "On m’a demandé pourquoi je n'avais rien déclaré depuis quatre ans. J'ai expliqué que j'étais en prison, que je n'avais pas pu le faire. Ce à quoi l'agente des impôts me dit que même en prison, on fait sa déclaration… Oui enfin moi j'étais dans une prison iranienne : 'Dans ce cas, votre famille aurait pu le faire', m'a-t-on répondu."

À son retour en France, Benjamin Brière se retrouve dans une situation financière extrêmement précaire. Il est obligé de demander de l’argent à ses parents, de dormir chez eux. Il se met alors en contact avec France Travail (Pôle emploi à l’époque). Là aussi, il se heurte à un mur : il n’a pas le droit à ses indemnités car il ne les a pas demandées à temps. Après plusieurs semaines de bataille, il finit par obtenir les 8 000 euros qui lui sont dus, notamment grâce à l’aide d’Eric Bothorel, député des Côtes-d’Armor. "Je me sentais un peu honteux d'avoir dû déranger un ministre pour seulement huit mois de chômage à 1 000 euros par mois", déplore encore Benjamin Brière.

Création d’un statut juridique spécifique pour les anciens otages

L’ex-otage pointe par ailleurs du doigt les situations dans lesquelles les familles de personnes détenues peuvent se retrouver. Elles doivent "s'occuper de votre cas, vous faire connaître dans la presse, défendre votre dossier auprès du ministère des Affaires étrangères. Mais après un an ou deux ans, comment peuvent-ils continuer, avec quels moyens ?"

Aux côtés de l’association SOS Otages, Benjamin Brière se bat désormais pour demander la création d’un statut juridique spécifique pour les anciens otages français, ainsi que la mise en place d'une allocation spécifique pour permettre aux anciens otages de manger et vivre le temps de leur réinsertion, sans dépendre de leur famille ou du chômage.

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