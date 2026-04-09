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La foule de Lyonnais devant le pop-up éphémère de Wallace Cleaver (@GL)

Lyon : des centaines de personnes présentes à l’ouverture du pop-up de Wallace Cleaver 

  • par LR

    • À l’occasion de la sortie de son dernier album "Marcel", l’artiste Wallace Cleaver ouvre ce jeudi un pop-up dans le 2e arrondissement de Lyon. Un showcase est prévu ce soir au Heat.

    Après Paris, Lille, Nantes, Bordeaux et Toulouse, c’est à Lyon que se rend l’artiste Wallace Cleaver ce jeudi pour fêter la sortie de son dernier album "Marcel" paru le 3 avril.

    Au programme : l’ouverture d’un pop-up situé rue du Port du Temple, dans le 2e arrondissement. Le lieu a ouvert ses portes à 14 heures et le restera jusqu’à 19 heures. Les festivités se poursuivront au Heat, dans le 7e arrondissement, avec un showcase exclusif du chanteur originaire du Loir-et-Cher à 20 heures.

    L’artiste avait fait l’annonce la semaine passée sur ses réseaux sociaux. De quoi ravir ses fans qui avaient déjà découvert les quatre singles de "Marcel" : Incendie, Pasçalavie, Cassé c’est cassé et À bientôt.

    L'entrée est libre et gratuite pour les deux événements.

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