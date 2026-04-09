Impôts : les nouveautés 2026 dans le Rhône

Un million de foyers dans le Rhône ont jusqu'au 4 juin pour déclarer leurs revenus en ligne. Cette année, plusieurs règles changent, et certaines peuvent jouer en votre faveur. Le point sur les nouveautés à ne pas manquer.

Fini l'avis papier automatique, taux de CSG revu, option fiscale désormais modifiable après coup, plafond de réduction doublé pour les dons…

La campagne de déclarations des revenus 2025 n'est pas une simple reconduction. Voici ce qui change concrètement pour les plus d'un million de foyers concernés dans le Rhône.

On peut enfin changer d'avis : les contribuables ayant opté pour l'imposition de leurs revenus financiers au barème de l'impôt sur le revenu pourront désormais se raviser après leur déclaration, et basculer vers le prélèvement forfaitaire unique (PFU) si c'est plus avantageux. C'en est fini du choix irréversible.

Le taux de CSG évolue : sur les revenus du patrimoine (hors revenus fonciers), le taux passe à 10,6 % en règle générale. Certains revenus spécifiques bénéficient d'un taux réduit à 9,2 %.

Les dons récompensés davantage : le plafond ouvrant droit à la réduction d'impôt à 75 % pour les dons aux associations d'aide aux plus démunis est doublé : il passe de 1 000 à 2 000 €, pour les dons effectués depuis le 14 octobre 2025.

Airbnb et locations meublées, moins avantageux : les seuils du régime micro-BIC sont abaissés pour les locations touristiques non classées. Résultat : moins de propriétaires pourront bénéficier des avantages fiscaux liés à ce régime simplifié.

L'avis papier disparaît par défaut : si vous avez déclaré en ligne l'an dernier, vous ne recevrez plus d'avis d'imposition papier automatiquement. Il faudra en faire la demande explicite dans votre espace sur impots.gouv.fr.

Les dates à ne pas rater : la campagne est ouverte depuis ce jeudi 9 avril. Pour le Rhône, deux échéances à retenir :

- 19 mai : date limite pour la déclaration papier

- 4 juin : date limite pour la déclaration en ligne (jusqu'à 23h59)

Déclarer dans les temps, c'est recevoir son avis d'imposition dès fin juillet. Passer à côté, c'est attendre entre fin septembre et fin décembre.

Lire aussi : Impôts 2026 : la campagne de déclaration des revenus ouverte ce jeudi dans le Rhône

Comment déclarer vos revenus 2025 ?

Le plus simple reste la télédéclaration sur impots.gouv.fr ou via l'application mobile. En cas de question, le 0809 401 401 (appel gratuit) répond toute la semaine. Les services des impôts des particuliers du Rhône reçoivent aussi sans rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h

Besoin d'un coup de main ?

Vous n'êtes pas seul. Des permanences gratuites d'accompagnement sont organisées à Villeurbanne dans quatre Maisons des services publics (Tonkin, Saint-Jean, Autre Soie, Buers/Croix-Luizet) entre avril et juin. Les espaces France Services du département proposent également une aide sur place.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, deux permanences en langue des signes (LSF) sont prévues les 28 avril et 5 mai après-midi à la Nouvelle cité administrative, 118 rue Servient à Lyon 3e.

Réservation obligatoire par mail : esa.lyon@dgfip.finances.gouv.fr (objet : « permanences impôts LSF »).