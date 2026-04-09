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La bibliothèque municipale de Lyon dans le quartier Part-Dieu. @ WilliamPham

Le Printemps du numérique de retour dans les bibliothèques de la métropole de Lyon

  • par Romain Balme

    • Du 18 au 30 avril, le Printemps du numérique s'invite à nouveau dans les bibliothèques de la métropole de Lyon. Au menu, des ateliers, rencontres, ou encore expériences immersives.

    Le Printemps du numérique reprend ses droits dans les 86 bibliothèques implantées dans la métropole de Lyon (centrales et annexes comprises). Du 18 au 30 avril prochains, cet événement, qui a lieu tous les deux ans, vise à célébrer la création numérique par l'intermédiaire d'ateliers, de rencontres, d'expériences immersives et d'animations participatives.

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    Les temps forts à retenir

    Parmi les temps forts à retenir, le mercredi 29 avril, de 10 heures à 19 heures, à la bibliothèque Lacassagne (3e arr.). Tout au long de cette journée se succéderont des ateliers dédiés à l'expérimentation et au partage. L'occasion de s'exercer à l'écriture d'un personnage ou à la brodeuse numérique. À 17 h 30, l'artiste Simon Leroux viendra présenter son œuvre intitulée "Forêt Dépliée", qui fera office de fil rouge à cette nouvelle édition du Printemps du numérique.

    En effet, les visiteurs seront immergés dans un cabinet de curiosités réinventé, inspiré des planches naturalistes du XVIIIe siècle du zoologiste hollandais Albertus Seba. "À travers un dispositif mêlant collage, animation en stop-motion et réalité augmentée, le public est invité à explorer, détourner et réinventer ces archives anciennes", promet le communiqué de presse.

    Simon Leroux présentera également l'exposition "Horizon vertical", qui consiste en une installation de dessins en réalité augmentée. Depuis 2019, l’artiste dessine des éléments du décor urbain (fenêtres, portes, lampadaires) qu’il transforme en animations poétiques grâce à l'application Artivive. L'exposition est disponible du 18 avril au 26 juin 2026, à l'espace Patrimoine de la Bibliothèque de la Part-Dieu.

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