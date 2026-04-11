Ligne TER Mâcon-Lyon-Valence : les cheminots annoncent une nouvelle journée de grève

Après leur première journée de mobilisation ce vendredi 10 avril, les syndicats de cheminots ont annoncé une nouvelle journée de grève, le 23 avril prochain.

Ils étaient mobilisés contre le projet Équipement Agent Seul (EAS) qui prévoit la suppression des postes de contrôleurs sur la ligne Mâcon-Lyon-Valence. Une assemblée générale s'est tenue à Perrache, lieu de regroupement des différents syndicats de cheminots ce vendredi 10 avril, pendant laquelle a été décidée une nouvelle journée de mobilisation.

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"L'AG a voté un nouvel appel à la grève le 23 avril, ainsi qu'un rassemblement au pied de la tour INCITY, jour de la présentation du dossier EAS au CSE TER Aura", ont indiqué les syndicats .

Piloté par SNCF Voyageurs TER Auvergne-Rhône-Alpes, ce dossier veut faire évoluer le contrôle des voyageurs via des brigades avant de les faire embarquer, pour supprimer les postes de contrôleurs à bord et ainsi laisser le conducteur du TER seul sur place. Une mesure rejetée en masse par les cheminots qui dénoncent une dégradation de "la sûreté et de la sécurité".