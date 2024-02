Levée des blocages des agriculteurs autour de Lyon : après l’A6, l’A89 bientôt rouverte

Jeudi 1er février, la FDSEA du Rhône et les Jeunes Agriculteurs ont annoncé la suspension des blocages en cours aux entrées de Lyon. L’A6 a été débloquée et l’A89 devrait suivre dans la matinée.

Installés sur le péage de Villefranche-Limas sur l'autoroute A6, qu’ils bloquaient depuis le début de la semaine, les agriculteurs de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs ont levé leur barrage. L’autoroute a ainsi pu rouvrir à la circulation ce vendredi matin. Un peu plus au sud, l’autoroute A89, qui permet de rejoindre Clermont-Ferrand, devrait suivre dans la matinée selon la préfecture du Rhône.

En revanche, la réouverture devrait prendre un peu plus de temps pour l’A7 et la M7, où des blocages étaient tenus depuis plusieurs jours au niveau de Pierre-Bénite et entre Vienne et le nœud de Ternay, qui permet de rejoindre Givors. Les concessionnaires doivent en effet nettoyer chaque autoroute une fois le blocage levé et en fonction des sites les opérations se révèlent plus ou moins longues. La situation pourrait toutefois évoluer dans la matinée.

Pas de réouverture de l'A43 avant lundi

Pour l’heure, si une chose est certaine, c’est que l’autoroute A43 ne sera pas débloquée. Malgré les annonces faites par le Premier ministre Gabriel Attal, qui a promis un assouplissement des règles de jachère, une enveloppe de 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs ou l'inscription de l'objectif de souveraineté alimentaire dans la loi, la Confédération paysanne a décidé de maintenir son blocage du péage de Saint-Quentin-Fallavier.

"Les annonces sont à peu près nulles. Il n'y a rien sur le prix de revient, c'est cela qui est central. Pour l'instant on appelle à poursuivre le mouvement", estime Xavier Fromont, l’un des porte-parole du mouvement au niveau régional. Autre point d’achoppement avec le syndicat agricole, la mise en pause du plan Ecophyto qui visait à réduire l'usage des pesticides. En conséquence, le blocage de l’A43 devrait être tenu au moins jusqu’à lundi.

