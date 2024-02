Une nouvelle manifestation prévue ce samedi à Lyon contre la loi immigration

Une nouvelle mobilisation est attendue samedi 3 février à Lyon pour protester contre la loi immigration promulgué le 26 janvier après avoir été largement censuré.

Promulgué le 26 janvier par le président de la République Emmanuel Macron, le texte relatif à la loi sur l’immigration ne passe toujours pas auprès d’une partie de la population française. Un peu plus de 10 jours après la manifestation qui avait rassemblé près de 3 500 personnes à Lyon contre le texte de loi, le collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon69 appelle à une nouvelle mobilisation ce samedi à partir de 14h30 sur la place Bellecour.

Une loi "raciste et xénophobe"

Malgré la censure, totale ou partielle, de 35 articles du texte par le Conseil constitutionnel, qui a notamment révoqué le durcissement de l'accès aux prestations sociales, les quotas migratoires annuels ou encore le resserrement des critères du regroupement familial, autrement dit de nombreuses mesures adoptées sous la pression de la droite, avec l'appui de l'extrême droite, le collectif juge la loi "raciste et xénophobe". Selon lui, celle-ci "facilitera les expulsions et rendra plus difficiles les conditions de vie de centaines de milliers de personnes d’origine étrangère sur le sol français".

Le collectif 69 de Soutien au Peuple Palestinien a également annoncé son intention de se joindre à la mobilisation pour demander un « cessez le feu » dans la bande de Gaza.