Après l’annonce de la suspension des blocages par la FDSEA du Rhône et les Jeunes Agriculteurs hier, jeudi 1er février, plusieurs axes routiers ont pu être rouverts à la circulation. Après l’autoroute A6 et l’A89 plus tôt ce vendredi matin, l’A7/M7 au niveau d’Oullins-Pierre-Bénite a été également libérée par les agriculteurs en fin de journée annonce la préfecture du Rhône. L’A7/M7 qui était occupée depuis plus d’une semaine est désormais ouverte à la circulation dans les deux sens de circulation.

Les axes autoroutiers suivants sont à nouveau ouverts à la circulation ⤵️



✅A6 - péage de Villefranche / Limas dans les 2 sens



✅ A7/M7 - Oullins - Pierre-Bénite dans les 2 sens



🟠 A89 - La Tour-de-Salvagny

🟢Clermont-Ferrand ➡️Lyon

❌Lyon ➡️Clermont-Ferrand — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 2, 2024

D’autres blocages persistent

Du côté de l’autoroute A43, le blocage du péage de Saint-Quentin-Fallavier devrait durer jusqu’à lundi a annoncé la Confédération paysanne. Le syndicat agricole n’a pas été satisfait par les annonces de Gabriel Attal qui les juge "a peu près nulles." "Il n'y a rien sur le prix de revient, c'est cela qui est central. Pour l'instant on appelle à poursuivre le mouvement", estime Xavier Fromont, l’un des porte-parole du mouvement au niveau régional.

D’autres blocages vont également persister dans la région. L’autoroute A89 est toujours bloquée en direction de Clermont-Ferrand, tandis que la circulation est possible dans le sens Clermont-Lyon. Du côté de l’A7, le point de blocage entre Seyssuel et Vienne est toujours présent, tout comme celui sur l’A46 qui empêche les automobilistes de s’engager au niveau de l’échangeur n°12 (Saint-Priest Centre).