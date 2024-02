À Vénissieux, du hip-hop, rien que du hip-hop !

La Machinerie – qui réunit le théâtre de Vénissieux et Bizarre !, lieu dédié aux cultures urbaines – poursuit une programmation où la danse hip-hop brille de tous ses feux.

C’est en 2016, avec l’ouverture de Bizarre !, lieu dédié à toutes les esthétiques du hip-hop (mais aussi aux musiques du monde et arts numériques), que le projet de fusion avec le théâtre de Vénissieux, scène contemporaine pluridisciplinaire, se concrétise sous la houlette de sa directrice Françoise Pouzache pour devenir La Machinerie, créant un pont entre les deux lieux, les publics, les compagnies émergentes, les amateurs et les professionnels.

Les artistes ont ainsi à leur disposition deux outils de travail : la scène du théâtre et ses 550 places ainsi que Bizarre ! avec la salle de concert, 400 places et trois studios de répétition. “Au début de la fusion, nous dit Françoise Pouzache, je programmais plus de danse contemporaine au théâtre et ça n’accrochait pas. À Bizarre ! il y avait un studio qui pouvait accueillir cinquante personnes lors de répétitions et je trouvais dommage de se contenter de cela. J’ai décidé de changer mon fusil d’épaule concernant la danse pour l’orienter vers le hip-hop et compléter l’offre à Bizarre !. On a développé des workshops, des résidences plus ou moins longues, des sorties de résidences présentées au public mais aussi aux programmateurs venus découvrir des jeunes pousses, proposant des artistes confirmés sur le grand plateau du théâtre, comme la compagnie Relevant. On les accompagne également sur l’écriture dramaturgique et chorégraphique avec Davy Brun du CND et dans la mise en place de leur projet artistique. La danse hip-hop a été un point de jonction important entre Bizarre ! et le théâtre car dès que j’en programmais au théâtre cela faisait carton plein et le public n’était pas choqué par de nouvelles propositions artistiques mêlant hip-hop et musique classique. La jonction s’est faite également entre amateurs et compagnies professionnelles avec notamment des ateliers, et le Pockemon Crew, qui est en résidence pour la quatrième année au théâtre, a beaucoup œuvré en ce sens, créant par exemple l’école ouverte. Cette fusion m’a permis de développer un vrai travail de territoire et de soutien des artistes et avec Nicolas Gonthier, programmateur à Bizarre !, on veut vraiment aller vers la professionnalisation des danseurs."

Notre sélection à La Machinerie

Figure de proue du hip-hop au féminin, Anne Nguyen propose avec Héraclès sur la tête, sur une playlist de rap U.S., un manifeste remontant aux origines de la culture hip-hop qui rappelle qu’elle était pour la jeunesse afro-américaine l’expression à la fois d’une vie difficile et d’une aspiration à la paix et au partage (le 9 février au théâtre).

Basé à Lyon, le collectif d’artistes pluridisciplinaires La Fougue organise un battle en réunissant à Bizarre ! des danseurs venus de la France entière pour s’affronter devant trois juges internationaux durant une journée orchestrée par DJ Greezly et le maître de cérémonie Johnson (le 4 février).

Toujours à Bizarre !, le 21 mars, La vérité si je danse de la compagnie Terre de Break (Annecy) est une pièce qui remet au plateau l’authenticité du hip-hop, insistant sur l’improvisation dansée, le freestyle, comme moyen d’apprendre à être attentif au monde autour et de s’ouvrir à l’imprévu.

De la rue aux Jeux olympiques par le Pockemon Crew © Matthew Totaro

Au théâtre, le Pockemon Crew célébrera joyeusement durant deux soirs (les 28 et 29 mars) avec De la rue aux Jeux olympiques la présence pour la première (et dernière fois) du breakdance aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Leur pièce sera précédée de Confliture, un solo dansé par Gaétan Gali Schneider qui alterne danse hip-hop, acrobaties, slam, prise de parole humoristique et poétique pour aborder la question du choix dans la vie.

Le 17 mai, Shake It sera l’événement hip-hop invitant le public à découvrir les projets construits par les jeunes artistes en danse et en musique dans le cadre des différents dispositifs d’accompagnement proposés à Bizarre !, le tout enrobé dans une fête et un apéro géant…

En août prochain, après treize ans de loyaux services, Françoise Pouzache prendra sa retraite, précédée par Le parcours danse hip-hop métropolitaine, un projet de danse avec stages et ateliers développés auprès d’amateurs par les chorégraphes lyonnais Abdou N’Gom, Aurélien Kairo et le Pockemon Crew dans quatre villes : Corbas, Feyzin, Saint-Fons et Vénissieux. Il aura son final étincelant le 31 mai à Corbas, dans le cadre de la nuit de la danse !

Programme complet : www.lamachinerie-venissieux.fr