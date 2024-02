L'A43 en cours de déblocage ce samedi matin

Occupé par le mouvement social des agriculteurs jusqu'à ce samedi 3 février, l'accès à l'A43 est actuellement en cours de déblocage. Les autres points de blocages autour de Lyon, dont l'A7, ont majoritairement été levés après les annonces du Premier ministre Gabriel Attal.

Mise à jour - 3 février à 10h : l'accès à l'A43 est actuellement en cours de déblocage par les forces de l'ordre. La préfecture de l'Isère annonce que la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier est rouverte dans le sens Lyon-Chambéry. Le sens Chambéry-Lyon sera ouvert vers 10h45.

En raison du mouvement social des agriculteurs, la circulation reste fortement perturbée sur l'A43 ce samedi 3 février. L'autoroute est toujours bloquée au niveau du péage de Saint-Quentin-Fallavier dans les deux sens et entre les sorties 8 (Bourgoin-Jallieu) et 9 (La Tour-du-Pin) dans les deux sens. Le blocage devrait durer jusqu’à lundi, d'après la Confédération paysanne. Le syndicat agricole n’a pas été satisfait par les annonces de Gabriel Attal qui les juge "a peu près nulles." "Il n'y a rien sur le prix de revient, c'est cela qui est central. Pour l'instant on appelle à poursuivre le mouvement", estime Xavier Fromont, l’un des porte-parole du mouvement au niveau régional.

Lundi, l'A43 pourrait être bloquée par des apiculteurs qui prévoient de déposer leurs ruches sur le tronçon de l'autoroute bloqué, d'après le Progrès.

La préfecture de région annonce également que l'A48 reste, elle aussi, bloquée au niveau de la sortie 10 (Voiron).

L'A7 de nouveau accessible

Les autres points de blocages autour de Lyon ont majoritairement été levés après les annonces du Premier ministre Gabriel Attal. Après l’autoroute A6 et l’A89 plus tôt hier matin, l’A7/M7 au niveau d’Oullins-Pierre-Bénite a été également libérée par les agriculteurs en fin de journée. Occupée depuis plus d’une semaine, elle est désormais ouverte à la circulation dans les deux sens de circulation.

Les axes autoroutiers suivants sont à nouveau ouverts à la circulation ⤵️



✅A6 - péage de Villefranche / Limas dans les 2 sens



✅ A7/M7 - Oullins - Pierre-Bénite dans les 2 sens



✅ A89 - La Tour-de-Salvagny dans les deux sens https://t.co/iNaWl3iFCu — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 2, 2024

La mise en pause du plan Ecophyto jugée scandaleuse

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé ce jeudi un assouplissement des règles de jachère, une enveloppe de 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs ainsi que l'inscription de l'objectif de souveraineté alimentaire dans la loi. Les contrôles des grandes chaînes de supermarchés seront renforcés pour faire appliquer la loi EGalim.

Du côté de la Confédération paysanne, l'annonce de la mise en pause du plan Ecophyto qui visait à réduire l'usage des pesticides est jugée scandaleuse.