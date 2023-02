"Les villes ne veulent plus se densifier et accueillir plus d'habitants, donc on fait de l'étalement urbain"

Samuel Minot est le nouveau président de la FFB Auvergne-Rhône-Alpes. Il revient pour Lyon Capitale sur l'objectif "zéro artificialisation nette".

Lors du Mipim (Marché international des professionnels de l’immobilier) à Cannes, en mars 2022, rendez-vous très axé marketing territorial permettant à des collectivités de dévoiler leur stratégie de développement économique pour attirer les investisseurs, la Métropole de Lyon expliquait vouloir "reconstruire la ville sur la ville".

Pour Samuel Minot, ancien président du BTP Rhône Métropole de Lyon, aujourd'hui à la tête de la Fédération française du bâtiment (FFB Auvergne-Rhône-Alpes (65 000 entreprises, 145 000 salariés pour 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires), "on ne sait pas densifier".

Il faut revoir le "zéro artificialisation nette" pour savoir où on construit, où on recherche des dynamiques territoriales et économiques"

Selon lui, "le zéro artificialisation nette est allé beaucoup trop vite" ayant abouti à un projet de loi "mal fait" et pas "territorialisé".

"On avait les SCoT (Schéma de cohérence territoriale) qui visaient à densifier les villes, à lutter contre l'étalement urbain. les cinq dernières années ont prouvé exactement le contraire, c'est-à-dire que les villes ne veulent plus se densifier, accueillir plus d'habitants, donc on fait de l'étalement urbain".