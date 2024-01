Les trois meilleures galettes des rois selon Lyon Capitale

Forcément partiel, amateur et subjectif, notre palmarès de la frangipane a le mérite de vous guider dans ce brouillamini gourmand. Morceaux choisis.

La fameuse galette des rois de l'Epiphanie... Une coutume dont la première attestation remonte à la fin du Moyen-Âge : le partage de la galette est en effet attesté en 1311 dans une charte de Robert de Fouilloy, évêque d'Amiens. Il est alors question d'un gâteau feuillé, c'est-à-dire sans fourrage, dans lequel est enfermée une fève, le légume.

À Lyon, et plus généralement, en France, on la préfère fourrée à la frangipane, une crème à base d’amandes douces, de beurre, d’œufs et de sucre.

Très chère galette

Bon an mal an, selon les estimations de la Fédération des entrepreneurs de la boulangerie, plus de 30 millions de galettes des rois sont englouties. De quoi aiguiser l'appétit des 500 (approximativement) boulangeries lyonnaises qui estiment leur marge sur une galette des rois à 20% (contre 10% à 15% pour l'ensemble des pains).

La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française évalue que la galette des rois - qui, à la différence de la bûche de Noël, est dégustée tout le mois de janvier - peut représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel des boulangers. Une véritable aubaine.

Et un casse-tête (noisette) pour les amateurs de frangipane, de fèves et de couronnes en papier.

Dans cet embarras du choix, une partie de l'équipe de Lyon Capitale s'est mobilisée, la passion chevillée au corps, pour faciliter votre dilemme culinaire de ce début d'année.

Voici donc notre classement, 100% amateur et subjectif, des galettes des rois lyonnaises, qui tient compte du visuel, de la texture et bien entendu du goût.

Le top 3 des galettes des rois de Lyon

Sève, l'indétrônable (10/10). Le chocolatier Sève, que l'on peut retrouver aux Halles Paul Bocuse (Lyon 3e) et Quai Saint-Antoine (2e), est un incontournable lyonnais. Sa galette est parfaitement présentée et a une frangipane légère et réussie. Le croustillant est bien présent. De plus, elle se maintient très bien à la découpe, ce qui en fait notre favorite absolue. Il s'agit tout de même de la plus chère de ce classement, une galette pour trois personnes étant à 24 euros, soit 8 euros la part.

Alma, une galette entre tradition et renouveau (9/10). Cette jeune boulangerie située au 17 rue Bugeaud (6e) propose une pâtisserie joliment décorée et au goût prononcé. Elle se démarque tant par sa présentation que par sa texture, grâce aux éclats d'amandes incorporés dans la frangipane. Une part de galette coûte cependant 5,80 euros.

Chez Dorner Frères, on fait les choses bien (8,5/10). Déjà appréciée des Lyonnais, cette pâtisserie du 91 boulevard des Belges (6e) propose une galette des rois finement présentée, propre et relevée. Elle fait d'ailleurs partie des meilleures en termes de visuel. La part vous coûtera 4,80 euros, un prix encore raisonnable au regard de la qualité.

La galette des rois, dont le nom vient de sa forme de galet plat, se déguste à l'origine le premier dimanche qui suit le 1er janvier, à l'occasion de l'Epiphanie. Une tradition dont les prémices remontent au bas Moyen-âge. Par ailleurs, la désignation d'un enfant innocent pour distribuer les parts au hasard se faisait déjà au XVe siècle. Quant à la nomination d'un roi éphémère, il s'agit d'une coutume inspirée des saturnales romaines et des carnavals européens, qui n'avait à l'origine aucun lien avec les rois mages cités dans la Bible.

Nos 11 autres adresses

La galette Bouillet, fine et élégante. La réputation de cette boulangerie située aux Halles Paul Bocuse (3e) n'est plus à faire. Comme le reste de leurs créations, les galettes Bouillet sont finement préparées, tant au niveau du goût que du visuel, ce qui donne un gâteau non-bourratif. La galette pour quatre personnes est à 19,80 euros, soit 4,95 euros la part.

Les Frangins, une agréable découverte. Cette boulangerie, cachée au 38 rue Ferrandière (2e), propose la galette la moins chère de notre sélection avec une part à 3,50 euros. En revanche, elle reste l'une des plus appréciées, tant en matière de présentation que de goût.

Les Frères Barioz, boulangerie tendance. Cette dernière, située 64 rue Duguesclin (6e), a conquis le cœur des Lyonnais il y a un moment déjà. À seulement 4 euros la part, les galettes Barioz ont une pâte et une garniture très agréables en bouche.

Painpote, fidèle au poste. La boulangerie Painpote, qu'on ne présente plus, est installée au 8 rue Tronchet (6e). Comme toujours, elle offre une expérience gustative de qualité, avec une galette tout à fait convenable. Une portion individuelle revient à 4 euros.

Les clients ne manquent pas au Pain des Traboules. Localisée sur la Presqu'île, au 9 rue Lanterne (1er), cette boulangerie connaît un certain succès, auprès des touristes comme des locaux. Pour 4,10 euros, la part de galette reste très correcte et ne déçoit pas.

La Maison Terrasson, fidèle à la tradition. La boulangerie se situe au 13 rue Sainte-Hélène (2e) et propose de belles galettes dorées, au goût encore agréable. Elle connait d'ailleurs un certain succès. Une part coûte tout de même 5 euros.

Les 14 galettes des rois sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale (Photo GL)

La galette Pignol, une originale. Nous avons goûté la galette de la boutique du 48 rue Vendôme (6e). Malgré une présentation originale et réfléchie, la galette de la fameuse enseigne donne lieu à des avis mitigés. Sa frangipane, en particulier, obtient des critiques mitigées. Là encore, la part est à 5 euros.

Au Pain du Gone, la galette est carrée. Avec sa forme originale, la galette de cette boulangerie des Halles Paul Bocuse (3e) intrigue. Sa consistance et son goût restent tout de même traditionnels. Avec une part à 4,20 euros, l'expérience est correcte.

Tourtillier, notre deuxième chocolatier. Habituellement cité pour ses chocolats et autres gourmandises de qualité, cette institution propose une galette un peu décevante, à 4 euros la part. Outre une note sous la moyenne pour sa galette, la boutique du 4 cours Franklin Roosevelt (6e) possède un large panel d'autres créations très réussies.

Le Pain des Jacobins, une étonnante déception. Bien que la boulangerie récolte des avis plus que positifs et possède de nombreux produits appréciables, la galette des rois de cette boulangerie ne relève pas le défi. Cependant, elle est la deuxième moins chère avec une part à 3,80 euros. L'enseigne se trouve 3 rue de l'Ancienne Préfecture (2e).

Chez Thomas, la cadette des galettes. Cette boulangerie située au 94 rue Masséna (6e) remporte la dernière place du classement pour sa pâtisserie. En effet, sa frangipane manque de goût et sa pâte se maintient difficilement. Qui plus est, le prix d'une galette individuelle est à 7,15, une somme conséquente bien que la portion soit généreuse.

