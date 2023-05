Les enseignants en grève mardi 30 mai à Lyon

Les enseignants seront en grève mardi 30 mai pour protester contre une nouvelle réforme du gouvernement. Ils se rassembleront devant le rectorat pour manifester.

"Le président veut imposer une nouvelle réforme dont le bénéfice reviendrait bien davantage aux entreprises qu’aux élèves." C'est ce que clame la CGT éducation dans un communiqué.

Après la réforme des retraites, les enseignants sont en colère contre une nouvelle réforme proposée par le gouvernement "sans concertation", écrivent-ils. Ils seront en grève mardi 30 mai et manifesteront à partir de 11 heures devant le rectorat de Lyon.

"Mettre les enseignants en concurrence"

La CGT Éducation dénonce cette nouvelle réforme et juge qu'elle ne va mener qu'à "travailler plus pour perdre moins et mettre les collègues en concurrence." L'embauche de personnel extérieur à l'éducation nationale est aussi perçue comme un problème : "Quel mépris pour le travail de chacun", clame la CGT qui fustige "l’apparition des 'professeurs associés', recrutés peut-être en job dating et sans qualification."

Avec cette réforme, le gouvernement est dans une logique du "tout insertion." Il compte favoriser l'emploi des jeunes en mettant en avant certaines formations plutôt que d'autres. Une logique que les syndicats qualifient de "condamnation à des orientations contraintes."