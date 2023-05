Eya, enlevée en Isère est de retour en France

La petite fille de 10 ans avait été enlevée par son père et un complice jeudi 25 mai. Elle avait été retrouvée plus tard au Danemark.

Elle avait été enlevée jeudi 25 mai dernier par son père et un complice. Eya, une fillette de 10 ans a été retrouvée dans la foulée par les autorités. Ce lundi, l'AFP confirme que la jeune fille est de retour en France et a pu retrouver sa mère.

"Elle est contente d’avoir retrouvé sa mère, elles sont rentrées en France et l’important est qu’elles soient ensemble", rapporte l'avocate de la mère. Pour l'heure, on ne sait pas si la fillette et sa mère sont retournées au sein du domicile familiale. Ce qui est certain, c'est que la jeune fille ne va pas encore reprendre l'école. "Elles ont besoin de retrouver une vie normale", explique l'avocate.

Le père et son complice bientôt transférés

Prochainement, le père et son complice qui avaient enlevé la petite Eya seront remis aux autorités françaises pour être jugés sur le territoire. Une information judiciaire a été ouverte pour "violences aggravées" ; "soustraction par ascendant" et "complicité" à l'encontre des deux individus.