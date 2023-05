Les trois infos à retenir du lundi 22 mai à Lyon

L'exposition LGBTQI+ du 5e arrondissement de nouveau dégradée, le Rhône qualifié de "pire département" de la région pour la survie des oiseaux, et le policier stagiaire suspecté d'avoir renversé mortellement un piéton écroué... Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

Après avoir été de nouveau dégradée, l'exposition LGBTQI+ du parc de Champvert dans le 5e arrondissement de Lyon est retirée, la Ligue de protection des oiseaux qualifie le Rhône de "pire département" de la région pour la survie des oiseaux, et le policier stagiaire soupçonné d'avoir renversé mortellement un piéton est écroué. Lyon Capitale vous résume les informations qui ont marqué la journée.

De nouveau vandalisée, l'exposition LGBTQI+ retirée

Six jours après de premières dégradations, l’exposition LGBTQI+ affichée dans le 5e arrondissement de Lyon a de nouveau été vandalisée. Elle va être retirée par la mairie, à la "surprise" du collectif qui l’a créé.

L'exposition LGBTIQ+ affichée dans le 5e arrondissement de Lyon va être retirée après de nouvelles dégradations. (Photo mairie du 5e)

Une décision d’autant plus surprenante pour elle que la semaine dernière la maire écologiste du 5e arrondissement avait affiché sa ferme intention de ne pas retirer l’exposition après les premières dégradations. "On ne peut pas plier face à ce genre d'intimidations qui sont dirigées contre l'autre et la différence perçue en général", assurait lundi 15 mai Nadine Georgel.

La LPO qualifie le Rhône de "pire département" pour la survie des oiseaux

Selon la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le Rhône est un département où la biodiversité est la plus mauvaise et où le nombre d'oiseaux est deux fois moins élevé que dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

@Rémi Métais, LPO AuRA

"Beaucoup d’espèces ont totalement disparu, notamment les insectivores, comme le moineau criquet ou les pies-grièches grises et pies-grièches à tête rousse dans le Rhône", alerte Cyrille Frey de la LPO.

Le policier soupçonné d'avoir tué un piéton a été écroué

Dans la nuit du 19 mai, un homme a renversé mortellement un piéton au niveau du quai Claude Bernard. Écroué, ce policier stagiaire a été mis en examen pour homicide involontaire.

Pour mémoire, après l’accident, le jeune policier stagiaire de Saint-Chamond, dans la Loire, avait pris la fuite sans s'arrêter pour tenter de porter secours à la victime. Quelques heures plus tard, il s'était finalement rendu à l’hôtel de police du 8e arrondissement, où il avait été placé en garde à vue.