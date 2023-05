Le chef Raoni à Lyon pour sensibiliser sur la déforestation

Le chef Raoni à Lyon en compagnie des élèves de l’école élémentaire Germaine Tillion et de Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

En visite à Lyon lundi 22 mai, le chef Raoni de la tribu des Kayapos a tenu à sensibiliser les enfants sur la déforestation amazonienne.

En tournée à travers toute l’Europe pour sauver la forêt amazonienne de la déforestation, le célèbre chef des Kayapos, accompagné de trois autres chefs de tribus indigènes, Tapi, Bemoro et Watatakalu, ont fait part de leurs inquiétudes face à la déforestation massive de l'Amazonie, poumon de la planète, à Lyon. Les chefs des tribus ont à leur tour pris la parole et échangé avec les élèves de l’école élémentaire Germaine Tillion du 2e arrondissement de Lyon pour les sensibiliser, ainsi que les élus écologistes de la Ville et de la Métropole de Lyon.

"Je demande aux enfants de prendre soin des arbres"

À travers les échanges avec les élèves, le chef Tapi, insiste sur le devoir des enfants : "on doit faire une nouvelle politique, différente de celle actuelle, en commençant avec les enfants". Avec l'accélération de la déforestation et de la pollution des rivières, les chefs des tribus indigènes tirent la sonnette d'alarme et sensibilisent les enfants sur le réchauffement climatique. "La planète est en train de souffrir à cause de l'humain, et nous devons sauver les espèces végétales et animales. Nous avons besoin de la nature pour vivre. Je demande donc aux enfants de prendre soin des arbres comme tous les nouveaux que nous allons planter", appuie l'indigène d'Amazonie, avant de poursuivre : "chacun de nous est dépendant des arbres car on ne sait pas respirer sans arbre".

Sous l'oreille attentive des enfants, la chef Watatakalu prend à son tour la parole et évoque le lien entre la forêt amazonienne et les enfants. À l'image d'une chaîne alimentaire, "l'eau du robinet que vous buvez vient de la forêt, et si vous apprenez à prendre soin de la forêt, il y aura encore de l'eau", souligne-t-elle.

La Ville et la Métropole de Lyon soutiennent les tribus

À l'occasion de cette visite exceptionnelle, le maire de la Ville de Lyon, Grégory Doucet et président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, ont tenu à souligner leur soutien envers les tribus amazoniennes. À l'échelle locale, les écologistes rappellent les initiatives d'ores et déjà entreprises pour conserver la biodiversité. "La Ville, avec la Métropole, est engagée à protéger la biodiversité et à faire en sorte qu’on puisse reforester et planter des arbres. On sait à quel point il est essentiel de verdir davantage notre ville et notre planète", ajoute l'édile lyonnais. Plus concrètement, "le sujet fait inévitablement écho aux projets que la Métropole porte, que ce soit à travers la protection de ressource en eau, le changement de modèle agricole. Nos modes de vie qui ont des conséquences immédiates sur l’Amazonie", poursuit Bruno Bernard.

Le chef Raoni à Lyon en compagnie des élèves de l'école élémentaire Germaine Tillion et de Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

Après quelques échanges entre le chef Raoni et les "éco-délégués" de la classe, vient ensuite la plantation du chêne, symbole au soutien entre les tribus indigènes et Lyon.

Le chef Raoni à Lyon en compagnie des élèves de l'école élémentaire Germaine Tillion et de Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

Le chef Raoni plante un arbre @ Hugo Laubepin / Lyon Capitale

Lire aussi : Lyon : le cacique Raoni à la rencontre de collégiens