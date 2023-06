Les trois infos à retenir du jeudi 1er juin à Lyon

L'opposition organise un référendum sur la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite, le plus grand tiers-lieu mixte de France inauguré et la coupe du monde rugby placé sous le signe de l'enfance à Lyon... Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

Fusion d’Oullins et Pierre-Bénite, l’opposition va organiser un référendum

Plus de trois mois après l’annonce du projet de fusion des communes d’Oullins et Pierre-Bénite, l’opposition oullinoise continue de s’organiser contre le projet. Elle organisera un référendum citoyen le 14 octobre.

L’opposition a bien conscience que ce referendum n’aura pas de valeur légale. "Mais si beaucoup de monde participe, il obtiendra une légitimité. Comme cela a pu être le cas l’année dernière avec les référendums sur le téléphérique organisés par des maires Républicains, qui n’étaient pas légaux, mais dont nous avons tenu compte", insiste Jean-Charles Kohlhaas.

Le plus grand tiers-lieu mixte de France inauguré à Francheville

Le plus grand tiers-lieu mixte, centre d'hébergement d'urgence, d'insertion, et incubateur pour porteurs de projets, a été inauguré ce jeudi à Francheville près de Lyon.

Des résidents des Grandes voisines à Francheville. (Photo : NC)

"Un lieu hospitalier, devenu lieu d'hospitalité." Ainsi résume Dominique Delmas, président du Foyer Notre-Dame des sans-abris, le projet des Grandes Voisines, inauguré ce jeudi. En 2021, l'ancien hôpital Antoine Charial, à cheval sur les communes de Craponne et Francheville, est transformé en un tiers-lieu mixte, accueillant des personnes isolées et des familles, des salariés en insertion et des porteurs de projets.

Une coupe du monde de rugby à hauteur d'enfants à Lyon

La mairie de Lyon a présenté le programme et les actions qu'elle compte mettre en place à l'occasion de la coupe du monde de rugby. Village, animations, retransmissions... le maire conserve sa ligne : "Lyon, ville des enfants".

Fidèle à elle-même, la Ville mise sur "l'inclusivité et l'écoresponsabilité". Grégory Doucet s'explique "au village rugby, un accent particulier sera mis sur la réduction des déchets et le tri." Le maire veut aussi privilégier les produits locaux et compte favoriser l'accès aux mobilités douces.