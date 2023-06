À La Plagne, la démocratisation du trail est en marche

La station de La Plagne, en Haute-Savoie, vise à rendre le trail et le VTT accessibles au plus grand nombre, en misant sur une meilleure accessibilité des activités.

C’est la grande question qui donne des sueurs froides aux stations de sports d’hiver : le ski va-t-il disparaitre avec le changement climatique ? Températures en hausse, gel du permafrost pouvant provoquer l’effondrement des montagnes, voire fin de la neige naturelle… Un défi immense qui pousse les professionnels du secteur à se réinventer.

À La Plagne (Haute-Savoie), par exemple, on mise désormais sur d’autres activités, comme le trail et le VTT. Avec un mantra : la démocratisation. Une démocratisation qui passe par un élargissement des activités, comme le rappelle Cédric Lathoud, directeur adjoint site altitude et responsable événementiel à l’Office de Tourisme : "La stratégie de La Plagne est de rendre ces activités accessibles à des personnes qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, voire même des sportifs dans l’âme."

VTT-Electrique à la Plagne (©Pierre Augier)

Initialement pensées comme des courses réservées aux athlètes de haut niveau, les courses 6 000 D (trail) et Super 8 (VTT), sont désormais constituées de différentes courses ayant des degrés de difficulté différents. Certaines sont mêmes destinées aux enfants.

Concernant la 6 000 D, par exemple, depuis sa création en 1990, elle est passée d’une à sept courses, réparties sur plusieurs niveaux. Pour la première fois cette année, il est possible d’effectuer la course relais, permettant de courir 69 km à trois, à 3 400 mètres de dénivelés. Ces courses, qui se dérouleront fin juillet, comptent déjà 2 000 inscrits, chiffre stable par rapport aux années pré-Covid.

Si La Plagne se démocratise en matière d’accessibilité sportive, la station n’envisage pour l’instant pas de baisse de ses prix. Il faut donc débourser dans les 200 € pour le Super 8, les prix de la 6 000 D, eux, variant en fonction du type de course. Les courses enfants n’excèdent pas 5 €, le tarif le plus élevé étant 100 € pour les inscriptions les plus tardives du relais à trois.