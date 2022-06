À l’occasion de la 12e édition du Challenge mobilité, qui se déroule ce jeudi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Sytral et la SNCF cassent les prix sur leurs moyens de transport durant 24 heures.

"Au travail j’y vais autrement", c’est le mot d’ordre du Challenge mobilité qui se tiendra ce jeudi 2 juin dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Organisé par la collectivité régionale, cette opération vise à sensibiliser les habitants aux modes de transport alternatifs en les invitant, le temps d’une journée, à laisser leur "voiture au garage, à covoiturer", à prendre le train ou à utiliser les transports en commun pour aller au travail.

⏳ Plus que 2⃣ jours avant le @ChallengeMob ! 💼🚌 Une journée pour découvrir les mobilités alternatives avec le Rhône Pass Journée à 3€ 🙋 Vous participez ? 👉 https://t.co/eSQMEsdmJC https://t.co/uNQ0ClCgZ4 pic.twitter.com/IXvKo0dD3d — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) May 31, 2022

La SNCF et les TCL participent

Afin d’inciter les habitants de la Métropole de Lyon à participer au challenge, le Sytral Mobilités, proposera un ticket multimodal à 3 euros permettant d’emprunter la totalité du réseau (TCL, Libellule et Cars du Rhône) tout au long de la journée. Un ticket habituellement vendu 8,50 euros. "Ce challenge est un véritable défi collectif visant à inciter l’ensemble des habitants à venir découvrir et tester nos transports en commun", souligne Bruno Bernard, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon.

Au niveau régional, la SNCF se mobilise également en proposant en ligne des billets à 2 euros pour les trajets ne dépassant pas 60 km.