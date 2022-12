Michel Sorine, organisateur de la SaintéLyon, revient pour "6 minutes chrono" sur la plus ancienne et la plus grande course nature de France qui se tient dans la nuit de samedi 3 décembre.

C'est un monument de la course à pied. Un mythe. Un mur. Une légende de la course à pied nature (hors stade). Depuis 1952, le raid extrême, disputé de nuit, dans des conditions quasi hivernales, sur une distance de 78 kilomètres cette année se confond avec celle de la course à pied moderne.

En mars 2021, la SaintéLyon enregistrait un renfort de taille avec comme nouveau partenaire l'équipementier ASICS au rang de Partenaire Titre pour les trois prochaines éditions (2021, 2022, 2023). Ce "naming", niveau de partenariat le plus élevé, est une première pour la doyenne des courses d’ultra en France (68e édition).

17 000 coureurs sont attendus sur les 8 formats de course. "Contrairement à d'autres courses, où on retrouve un max de personnes sur les petits parcours, explique Michel Sorine, organisateur de l'événement, sur la SaintéLyon, c'est le contraire : les gens se ruent sur les grands parcours."

Près de 7 500 coureurs prendront le départ du format mythique entre Saint-Etienne et Lyon, à partir de 23h30. On compte environ 4 000 dossards sur le 44 km (SaintExpress), entre 2 700 et 3 000 sur le 24 km (SaintéSprint), 1 600 sur la SaintéTic de 13 km et 400 sur l'ultra de 156 km LyonSaintéLyon.

Et, grande nouveauté, pour la première fois de son histoire, la SaintéLyon sera retransmise en direct toute la nuit sur 100% outdoor, avec accès gratuit à l’intégralité de la course dès 22h.

Pour regarder la SaintéLyon en direct, c'est par ici :

Sur tous vos écrans connectés (TV, ordinateur, Chromecast…) sur le site de 100% Outdoor ou sur mobile et tablette sur l’application https://www.sportall.fr/



Sur la page Facebook SaintéLyon page officielle

La SaintéLyon en chiffres