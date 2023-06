Le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, dissout la semaine dernière par le gouvernement, appelle à un rassemblement mercredi 28 juin à 19h devant la préfecture du Rhône à Lyon.

"Contre la répression des mouvements sociaux et écologiques et la dissolution des Soulèvements de la Terre", le collectif écologiste appelle à un rassemblement mercredi 28 juin à 19h devant la préfecture du Rhône à Lyon. Une semaine après la dissolution par le gouvernement français des "Soulèvements de la Terre", le mouvement a publié un communiqué de presse appelant à ce rassemblement.

Des prises de parole prévues

De nombreuses associations, collectifs, de syndicats ou encore de politiques, comme Gabriel Amard, député du Rhône, sont signataires de ce communiqué qui dénonce la dissolution du mouvement. "Ce gouvernement qui a imposé par la force et le mépris une réforme des retraites inutile et injuste, prétend maintenant dissoudre, pour la première fois en France, un mouvement grandissant de millions de personnes qui se soulèvent et ne veulent plus assister sans rien faire à la destruction des droits humains et du vivant" explique la branche lyonnaise du mouvement.

Le rassemblement, déclaré en Préfecture sera ponctué de nombreuses prises de parole. Le collectif appelle les soutiens à venir avec "vos plus beaux masques et costumes d'animaux" en face de la préfecture du Rhône. "Les Soulèvements de la Terre ne se laisseront pas dissoudre. Personne ne peut faire taire un peuple qui gronde" conclut le communiqué.