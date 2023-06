Lyon : Victime d'attaques à répétition, le local du PCF ferme ses portes

Le PCF est contraint de quitter son local des pentes de la Croix-Rousse à Lyon après avoir subi des attaques à répétition.

Le Parti communiste français est contraint de quitter son local historique situé montée de la Grande Côte dans les pentes de la Croix-Rousse, "à la suite d'attaques répétées", explique la mairie du 1er arrondissement de Lyon dans un communiqué de presse.

Cinq attaques de l'extrême droite

Installé dans les pentes depuis 1982 et dans ce local depuis 2009, le parti a subi cinq attaques entre 2013 et 2018 de la part de l'extrême droite. De nouvelles dégradations en 2019 pour lesquelles trois militants du mouvement d'extrême droite Bastion Social ont été condamnés. Et une dernière attaque en décembre 2022, imputée à un groupuscule maoïste "qui a conduit à l'impossibilité de réassurer le local, raison pour laquelle le PCF a décidé de quitter ce local historique", précise la mairie.

"La mairie du 1er arrondissement renouvelle la demande auprès de Mme la Préfète d'une lutte ferme contre les violences d'extrême droite. La mairie a par ailleurs adressé à toutes les grandes compagnies d'assurance un courrier leur demandant d'accepter d'assurer ce local qui fait partie intégrante de l'histoire du quartier et du dynamisme de sa vie civique", conclut Yasmine Bouagga, maire du 1er.