Municipales 2026 : les résultats du second tour dans le 3e arrondissement de Lyon, Sessiecq conserve sa place

Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 3e arrondissement de Lyon. La maire écologiste sortante Marion Sessiecq devance la candidate Coeur lyonnais Béatrice de Montille.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 91 896

Taux d'absentions : 31,31 %

Votes blancs ou nuls : 2,2 %

Nom de la liste Nuance Tête de liste % des exprimés Nombre de voix Pour vivre Lyon 3e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Marion SESSIECQ 52,48 %



21 822 Cœur lyonnais Liste divers centre Béatrice DE MONTILLE 47,52 %

19 762

A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 dans le 3e arrondissement de Lyon