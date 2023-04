Les policiers municipaux se mobilisent à Lyon jeudi 13 avril

Une journée d’action nationale des policiers est prévue en France et notamment à Lyon pour faire entendre certaines revendications sociales.

La CGT des polices municipales appelle à une journée de mobilisation dans le pays mais aussi à Lyon. Comme dans de nombreuses villes en France, une journée d’action nationale est prévue le 13 avril 2023 à partir de 14h et se tiendra "devant la préfecture" comme le souligne la FO police municipale de Lyon.

Dans le même temps, un préavis de grève est déposé depuis le 22 mars et jusqu'au 30 avril 2023 couvrant l’ensemble des agents de police municipale, pour montrer une "grosse colère de l’ensemble des policiers".

Des revendications sociales

À travers ce rassemblement, la police municipale veut faire évoluer son métier. Dans un premier temps, elle veut classer l’ensemble de la filière police municipale en catégories B, B+ et A+ : en bref, plus de formation et un meilleur statut. Les policiers ont aussi la ferme intention d’intégrer des primes de calcul de la retraite avec une bonification de 1/5e du temps de travail effectif. Pour finir, l’accession au 10e échelon de brigadier-chef principal doit être possible sans condition particulière.

Avec cette volonté de se faire entendre, une nouvelle journée d’action et une autre grève "pourraient être évidemment reconductibles dans les prochains jours", affirme FO police municipale.