Le mâchon du Lou sold out : "on fait mieux que les Rolling Stones"

À peine mise en ligne, la billetterie du mâchon caritatif organisé par le Lou Rugby a été prise d'assaut. Les places sont toutes parties en moins d'une heure.

Le "plus grand mâchon du monde" organisé samedi 13 mai par le Lou Rugby a mis en ligne sa billetterie ce lundi 11 avril à 9 heures. Moins de cinq minutes plus tard, le site Internet avait déjà de la peine à encaisser le nombre de connexions et de tentatives d'achat. Une heure plus tard, les 1 500 places disponibles étaient vendues.

Maxime Caminale, co-organisateur de l'évènement se félicite : "on fait mieux que les Rolling Stones !" Les années précédentes cet évènement caritatif avait déjà eu un fort retentissement. Les places étaient toutes parties en quatre heures environ.

Pour rappel, le "Grand Mâchon Lou" est un évènement caritatif organisé pour la 4e fois. Il réunira 1 500 personnes au Matmut Stadium de Gerland. Tous les profits réalisés seront reversés aux associations : Les étoiles filantes et SOS Préma & bébés hospitalisés.