Les premiers départs en vacances vont logiquement saturer le trafic sur les routes depuis Lyon, notamment en direction des stations de sport d'hiver de la région.

Ce samedi 12 février, à Lyon et dans le Rhône la journée est placée en "rouge" par Bison Futé en direction de l'Est de la France. Avec ce premier week-end de départs en vacances, il faudra être patient si vous empruntez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, surtout de 11 à 16 heures, où il est vivement conseillé de ne pas emprunter cet axe autoroutier.

Des perturbations au niveau des Alpes

Des perturbations sont également prévues en direction des Alpes. L’autoroute A40, en direction de Chamonix, sera très chargée de 10 à 18 heures avec une circulation très dense, prévient Bison Futé.