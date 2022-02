Immobilier à Lyon : les actu à connaître

Nouveaux immeubles, prix, location, pouvoir d'achat, commerce... un tour d'horizon rapide de l'actualité de l'immobilier à Lyon. Ce qu'il faut savoir avant d'acheter dans le 6e arrondissement de Lyon avec un spécialiste du secteur :

7 650 m2 de bureaux au Carré de Soie

Au cœur du quartier du Carré de Soie, à Villeurbanne, près de Lyon, un immeuble de bureaux de 7 650 m2 vient d’être livré, début janvier, par le groupe immobilier Cardinal à Opteven, acteur de la garantie panne mécanique et de l’assistance, qui en fait son siège social. En plus de bureaux, le bien disposera de salles de sports, de grandes terrasses à chaque étage et d’un fab lab.

Des graffitis pour Silex2

La tour Silex2 habille son entrée de graffitis sur un mur de 250 m2. Implantée au cœur du quartier de la Part-Dieu, ce nouveau bâtiment reprend en partie la structure de l’ancienne tour EDF et ses 130 mètres de haut. 10 000 m2 de bureaux accueillent des entreprises souhaitant s’installer dans le second centre d’affaires de France à Lyon. C’est l’artiste Julien Soone qui a pu étaler son art sur un motif floral. Le rez-de-chaussée a également fait l’objet d’une occupation temporaire avec une galerie éphémère dédiée à la street culture. De quoi casser la morosité du monde des affaires ?

Les prix montent, la croissance ralentit à Lyon

Confirmant les notes de plusieurs observateurs, le dernier baromètre LPI-SeLoger fait état de la croissance toujours forte des prix de l’immobilier lyonnais. “Le prix du mètre carré s’établissait fin 2021 à 5 499 euros à Lyon, signant une hausse de 2,4 % sur un an. Une hausse néanmoins beaucoup plus mesurée que celles constatées lors du premier semestre : +11,3 % en janvier, +10,4 % en mars, +9,1 % en avril”, remarquent les équipes du site seloger.fr . Loin d’une baisse des prix, le marché, s’il connaît un plateau, ne semble pas près de cesser d’augmenter en 2022.

Les chiffres du marché tertiaire à Lyon

La société de conseil en immobilier d’entreprise JLL a publié ses chiffres d’analyse pour le dernier trimestre 2021 à Lyon sur le marché des bureaux. 165 investissements ont été recensés en 2021, soit 25 de plus qu’en 2020. “Cette augmentation se manifeste principalement sur le segment des opérations inférieures à 5 millions”, expliquent les spécialistes de JLL. Les biens “prime” reprennent un niveau d’avant la crise sanitaire avec un prix moyen de 340 euros par mètre carré par an, 179 euros par mètre carré par an pour les biens de seconde main. Selon l’agence, le taux de rendement des bureaux à Lyon se situe à 3,4 %.

19 logements dans le quartier du Vernay à Caluire

Début de la commercialisation de 19 logements à Caluire-et-Cuire du programme Cœur Vernay, dans le quartier du Vernay éponyme. Un projet porté par le groupe Gambetta. Le programme comprend 10 logements en accession libre et 9 logements en bail réel solidaire (BRS). Parmi ceux-ci, des T2 et des T4, découvrez les prix sur demande.

Noiise acquiert 726 m² de bureaux dans le 9e arrondissement

L’agence de référencement sur Internet vient d’acheter un étage de bureaux au sein du programme Industria qui se trouve rue Laure-Diebold, dans le 9e arrondissement. Le programme comprend une surface de 4 000 m² environ et est destiné à de l’activité et des bureaux. Dans un esprit industriel assumé, il sera livrable au cours du 1er semestre de cette année.7

À Gleizé, un programme de 49 logements neufs

Près de Villefranche, la commune de Gleizé va recevoir un programme neuf de 49 logements. Porté par le promoteur immobilier Cogedim Grand Lyon, ce projet nommé Terre de Cèdre comporte l’élévation de deux immeubles de petite hauteur. Il comprend des T2 à partir de 185 000 euros, des T3 à 201 000 euros et des T4 à 235 000 euros. La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2023.

Le Lyonnais Capelli investit à côté de la tour Eiffel

Le promoteur lyonnais Capelli (Lyon 6e) a racheté des locaux de 7 000 m2 de surface de plancher au constructeur automobile Renault dans le 15e arrondissement de Paris au 29, quai Grenelle. Situé à quelques pas de la tour Eiffel, la commercialisation de ce programme a débuté en janvier. Ancien bâtiment industriel datant de 1954, le bien devrait être reconverti en 70 logements avec notamment une tour de 16 étages. Il n’y a pas encore d’information sur le montant de l’acquisition. Une annonce qui précède la nomination du nouveau directeur général délégué : Elias-Antoine Chebak.