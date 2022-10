Les Lyonnais se sont illustrés lors du premier Mondial de la praline

Amateurs, professionnels et artisans se sont affrontés le 27 octobre à Marcy l'Étoile dans le cadre du premier Mondial de la praline. Plusieurs Lyonnais se sont illustrés.

Ce jeudi 27 octobre, les 30 candidats ont présenté lors du premier Mondial de la praline leurs créations à un jury composé de 10 experts (pâtissiers, restaurateurs, chocolatiers) pour tenter de remporter le prix de : la meilleure tarte à la praline, la meilleure brioche à la praline et enfin la meilleure création culinaire originale à la praline.

Entre les murs du CFA de la Gastronomie Auvergne-Rhône-Alpes à Marcy l'Étoile les candidats ont mis la main à la pâte pour obtenir les premières pralines d'or, d'argent et de bronze. Deux Lyonnais, Nicolas Pepin et Damien Lhortolat, se sont illustrés en s'imposant dans la première et la troisième catégorie.

Meilleure tarte à la praline - La praline d'or est attribuée à Nicolas Pepin – artisan maison Pépin (69002) ;

- La praline d'argent est attribuée à Maher Kafaoui - artisan maison Antoine (69002) ;

- La praline de bronze est attribuée à Christophe Flachy - Greta Cfa François Rabelais. Meilleure brioche à la praline - La praline d'or est attribuée à Pascal Serre – Maison Serre ;

- La praline d'argent est attribuée à Clément Delomier - Ondes de Choc - Craponne ;

- La praline de bronze est attribuée à Stéphanie Galoche – une amatrice lyonnaise. Meilleure création culinaire originale à la praline - La praline d'or est attribuée à Damien Lhortolat - apprenti de l'Institut Paul Bocuse ;

- La praline d'argent est attribuée à Bruno Saladino - Chocolaterie Saladino (69005) ;

- La praline de bronze est attribuée à Dominique Sena - Pâtissier à la boulangerie Jacquier (69003). Dans la continuité de ce premier Mondial de la praline, jusqu'au 30 octobre les amateurs de la petite confiserie rose pourront venir découvrir une exposition autour de la praline et le "Petit Marché Rose" au Château de Lacroix-Laval à Marcy l'Étoile.

Lire aussi : Métropole de Lyon : lancement jeudi du 1er championnat du monde de la praline