Métropole de Lyon : lancement jeudi du 1er championnat du monde de la praline

Plus qu'une fierté lyonnaise, la praline rose aura le droit à son premier championnat du monde du jeudi 27 au dimanche 30 octobre, à Marcy l'Etoile.

Le premier mondial de la praline rose débutera ce jeudi 27 octobre, au sein du CFA de la gastronomie au château du Parc de Lacroix-Laval, à Marcy l'Étoile dans la Métropole de Lyon. Qui dit spécialité lyonnaise dit tarte à la praline. Le bonbon rose apparu dans les années 90 a conquis les palais des Lyonnais qui l'ont adopté. De quoi créer la confusion puisque le véritable lieu de naissance de la praline est à Montargis, dans le Loiret. L'histoire de la praline remonte au XVIIe siècle, entre Rhône et Saône.

Un week-end rose

Cette première édition, qui se déroule sur quatre jours, s'adresse "aux artisans, aux apprentis, mais aussi à tous les pâtissiers amateurs". Après avoir passé les phases de présélection en septembre dernier, les 30 finalistes, répartis en 10 catégories, devront dresser leurs réalisations devant le jury, le jeudi 27 octobre, de 14 h 30 à 15 h 30. La praline doit être présentée sous trois formes différentes, comme un produit boulanger, avec une brioche, comme un produit pâtissier avec une tarte, puis comme une création culinaire originale. Suivra la dégustation des mets par les membres du jury entre 16 h et 18 h 30, sans la présence des candidats de manière à respecter l'anonymat du jury. Le verdict devrait tomber aux alentours de 21 heures au cours de la soirée Rose, dans les salons du château. Les trois meilleurs candidats de chaque catégorie seront récompensés sur scène.

Suivront ensuite trois jours de festivités autour de la praline, gratuits et ouverts à tous, du vendredi 28 au dimanche 30 octobre. Les visiteurs pourront déguster le bonbon rose et découvrir son histoire par le biais d'une exposition. 40 exposants présenteront leurs productions et créations autour de la praline rose.