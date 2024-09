Wendie Renard prolonge avec l'OL jusqu'en 2027

Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha après le match entre le PSG et l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La capitaine de l'OL féminin a prolongé son contrat avec le club lyonnais d'une saison supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2027.

C'est une histoire d'amour qui est amenée à durer. Au moins une saison supplémentaire. L'Olympique Lyonnais a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de sa capitaine, Wendie Renard, jusqu'en 2027. La joueuse la plus capée de l'histoire de l'OL féminin qui totalise 477 matchs toutes compétitions confondues avec le club lyonnais, était sous contrat jusqu'en juin 2026 avec son club.

"Je suis très heureuse de prolonger avec mon club de cœur. Je suis arrivée ici à 16 ans en provenance de la Martinique et j’en ai 34 aujourd’hui, alors forcément Lyon c’est devenu comme chez moi. J’ai toujours la volonté et l’ambition de continuer à gagner des titres avec l’OL Féminin, mes coéquipières et le staff" s'est exprimé la joueuse dans le communiqué de presse de l'OL.

Reconnue comme l'une des meilleures joueuses du monde à son poste, Renard est l'une des figures majeures de l'Olympique Lyonnais et du football français. "Cette prolongation témoigne de l'attachement mutuel entre Wendie et le club et s'inscrit dans la volonté de l'OL de continuer à bâtir son succès autour de ses joueuses les plus expérimentées" explique l'OL.

Le championnat de France féminin reprendra le 21 septembre prochain. A cette occasion, l'OL, tenant du titre, se déplacera sur la pelouse de Fleury.