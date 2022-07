"Tout l'monde dehors !" : 180 évènements gratuits à Lyon cet été

Dans le cadre du festival "Tout l'monde dehors !", plus de 180 évènements gratuits se tiennent à Lyon du 5 juillet au 28 août.

Du 5 juillet au 28 août, le festival "Tout l'monde dehors !" revient à Lyon. Durant ces deux mois, plus de 180 évènement gratuits vont être proposées partout dans la ville. Soit 30 de plus que l'année dernière. Entre musique, danse, cinéma, contes et théâtres, il devrait y en avoir pour tous les goûts.

Près de 70 lieux (parc Popy, Ile Barbe, place Ambroise Courtois…) répartis dans les neuf arrondissements de la ville doivent accueillir des évènements culturels. L'objectif affiché est de permettre un contact direct avec les artistes. Ces derniers vont en effet se produire en bas des immeubles, sur des scènes ou encore dans des jardins.

Carte blanche aux arrondissements

La Ville de Lyon a laissé carte blanche aux arrondissements dans l'organisation du festival. "Tout l'monde dehors !" doit aussi permettre aux Lyonnais de découvrir des lieux parfois méconnus de la ville.

Dans le cadre du festival, plusieurs institutions lyonnaises (Institut Lumière, Maison de la Danse, Musée des arts de la marionnette) vont aussi proposer des évènements hors les murs au cours de l'été.