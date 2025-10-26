Les Grands Buffets lyonnais attaqués en justice par les Grands Buffets de Narbonne

Les Grands Buffets de Narbonne demandent à la société lyonnaise de ne plus utiliser le nom "Grands buffets", sept mois après la lettre ouverte de Louis Privat dénonçant déjà cette utilisation.

Les Grands Buffets lyonnais ont rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre prochain. Les Grands Buffets de Narbonne (Aude) et son propriétaire Louis Privat reprochent, en effet, à la société lyonnaise d’utiliser le même nom et demanderont donc son retrait sous peine d’astreinte, révèlent nos confrères du Progrès.

Utilisation d'une marque protégée

Ouverts depuis le 15 mai au sein de la Tour rose, dans le Vieux-Lyon (5e arr.), les Grands Buffets lyonnais s’étaient déjà attiré les foudres de Louis Privat, dans une lettre ouverte avant leur ouverture. "Nous avons constaté et nous déplorons que pour faire ainsi la promotion de votre projet vous utilisiez notre nom "Les Grands Buffets" qui est aussi une marque protégée et que vous ayez détourné des photographie extraites de notre site, sous licence d'exploitation des droits d'auteur des photographes qui en sont les auteurs", tançait-il en mars dernier.

L’utilisation de l’appellation "Grands Buffets" se ferait ainsi "au détriment du nôtre, au prix d'une utilisation illicite de notre nom qui est aussi une marque déposée, ainsi que d'un parasitisme commercial déloyal", écrivait toujours le chef d’entreprise.

Fermés les midis en semaine en raison d’une trop forte demande, les Grands buffets lyonnais ont annoncé le 22 octobre rouvrir leurs portes les mercredis pour le déjeuner.

