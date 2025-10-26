Rhône : à Saint-Romain-en-Gier, la RD 103-E fermée à partir du 29 octobre

Afin de réaliser des travaux à hauteur du passage à niveau situé sur la RD 103-E, la circulation sera interdite à partir du mercredi 29 octobre.

Le Département du Rhône réalisera à partir de mercredi 29 octobre des travaux de sécurisation du passage à niveau situé sur la RD 103-E, à Saint-Romain-en-Gier. Ces derniers nécessiteront donc l’interdiction de la circulation sur cet axe de jour comme de nuit jusqu’au 14 novembre prochain.

Des itinéraires de déviation seront mis en place à Givors via la RD 103, la RD 2 et la RD 488. La circulation reste toutefois ouverte aux piétons, indique toujours la collectivité.

À terme, les travaux effectués permettront la mise en place d’un alternat par feux tricolores.