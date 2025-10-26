Actualité
Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce dimanche

  • par Clémence Margall

    • Les Lyonnais respirent une nouvelle fois bien ce dimanche 26 octobre, tandis que les nuages et la pluie limitent la concentration en multi-polluants dans l'atmosphère.

    La qualité de l’air reste bonne ce dimanche 26 octobre. Les nuages et la pluie permettent en effet de maintenir une concentration faible en ozone et en multi-polluants à Lyon et dans la métropole.

    Mais, encore une fois, les grands axes routiers connaîtront une pollution plus forte au cours de la journée, dégradant les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes en "mauvais", voire "très mauvais", selon les endroits.

    Vénissieux : une jeune femme secourue avant une tentative de défenestration

