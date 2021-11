Les Gilets jaunes manifestent à Lyon pour fêter leurs trois ans

Trois ans après le début du mouvement, en novembre 2018, les Gilets jaunes sont toujours là. Pour leur anniversaire ils ont prévu de défiler dans les rues de Lyon, à quelques mois de la présidentielle et dans un contexte similaire à leur première mobilisation, où le prix des carburants était particulièrement élevé.

Depuis trois ans ils n’ont jamais vraiment cessé d’occuper le terrain. De ci et là à Lyon, leur veste fluorescente faisait régulièrement son apparition dans les différentes mobilisations des derniers mois, contre la loi sécurité globale, contre la loi séparatisme, contre le pass sanitaire. Toutefois, le mouvement n’a jamais retrouvé l’ampleur de sa première année en 2018 - 2019.

Alors, à l’occasion de leurs trois ans et dans un contexte de campagne présidentielle, les Gilets jaunes, "éternel caillou dans la chaussure de LREM", veulent envoyer un message fort. Selon le collectif de Gilets Jaunes Lyon & environs, c’est ce samedi 20 novembre que "la révolte commence", à 14 heures devant le Palais de Justice des 24 colonnes, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Appel à une mobilisation générale

Dans un contexte similaire à leur première mobilisation en novembre 2018, où le prix de l'essence et du gasoil était particulièrement élevé, ils entendent dénoncer cette inflation et réclament toujours une " justice sociale, fiscale et écologique". Ils appellent donc les "militants écologistes, fascistes, féministes, soignants pressurisés ou mis à pied, salariés de toutes les corporations, intermittents, chômeurs, retraités et collectifs contre les violences policières", à les rejoindre.

Déclarée auprès des services de la Préfecture, la manifestation doit notamment passer par les Terreaux avant de prendre le chemin du pont de la Guillotière et de terminer son parcours place Bellecour.