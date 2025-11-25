Les Foulées de Villeurbanne reviennent pour une 34e édition

Les foulées de Villeurbanne en 2024. (@Foulées de Villeurbanne)

Après un an de pause, la course "les Foulées de Villeurbanne" revient pour une 34 édition le 5 avril prochain.

Les amateurs de course vont être ravis. Annulées en 2025 en raison de travaux, les Foulées de Villeurbanne reviennent en 2026 pour une nouvelle édition. La course se tiendra le 5 avril prochain, et reprendra son cheminement habituel au départ des Gratte-Ciel, jusqu'au parc de la Feyssine.

Les coureurs pourront choisir parmi six courses, dont trois chronométrées : les 5, 10 et 21 km. A noter que les épreuves de 5 et 10 kilomètres seront labellisées et qualificatives pour les championnats de France de la discipline.

Au total, près de 5 000 personnes, tous âges et tous niveaux confondus, sont attendues pour la 34e édition de l'événement. Un challenge réservé aux entreprises sera également proposé.

Les intéressés sont invités à s'inscrire en ligne à partir du 1er décembre.

