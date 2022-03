Bon cru pour les foulées de Villeurbanne

Absente depuis 2 ans pour cause de pandémie, les foulées de Villeurbanne faisait leur grand retour. Pour le plus grand bonheur des amateurs et des organisateurs.

Course emblématique pour les amateurs de trail urbain, les foulées de Villeurbanne faisant leur grand retour les samedi 20 et dimanche 21 mars. Au programme: 5 km, 1à km ou un semi marathon (21,0975 km) Cet année, la Ville a enregistré pas moins de 4000 participants.

Les champions régionaux au rendez-vous

Parmi ces milliers d'amateurs de course a pied urbaines, il y a de véritables champions. A l'image de Manon Trapp. La championne du monde de cross country bat le record du monde de 10 km avec un temps de 32, O7 minutes. L'ancien record datait de 1999. Chez les hommes, c'est Corentin Leroy qui brille, en établissant un nouveau record de 28, 51 minutes.

Cette année, les foulées avaient une saveur particulière. En effet, la situation en Ukraine était présente dans toutes les têtes. Ainsi, les organisateurs ont proposées aux coureurs qui le souhaitait de porter du bleu et/ou du jaune sur leur tenue. De plus, 5 euros étaient reverser à une association "intervenant dans le champ de la solidarité et pour la cause ukrainienne."

Crée en 1992, les foulées de Villeurbanne sont devenus au fil des ans, le rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied. De nombreux enfants sont aussi venus cette année. Il était 1200 selon les chiffres des participants. Prochain rendez-vous: la Lyon Urbain Trail le Dimanche 27 mars.