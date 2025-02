Les élus écologistes vont-ils quitter tous les réseaux sociaux ?

Grégory Doucet (EELV), le maire de Lyon, et de nombreux élus, ont quitté X anciennement Twitter. Mais vont-ils aussi quitter les autres réseaux sociaux, aussi détenus par des milliardaires proches du pouvoir américain ?

Plus de 210 000 personnes suivent les comptes cumulés de la Ville de Lyon et de son maire, Grégory Doucet (EÉLV). Pour donner un ordre d’idées : il y avait au dernier recensement 520 000 habitants à Lyon. Malgré cela, l’édile et la Ville de Lyon quittent le réseau social X, anciennement Twitter. Ce retrait est intervenu le jour de l’investiture de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Sur le fond : l’édile pointe du doigt le rachat de la plateforme en 2022 par le milliardaire Elon Musk, fidèle soutien du président républicain, et sa propension à intervenir dans la vie politique des États européens via ce canal. “La promesse d’une parole directe, sans entrave, entre citoyens, n’est plus tenue. Non, c’est désormais la loi du plus fort qui régit ce réseau social”, explique-t-il. Comme lui, de nombreux élus de gauche ont aussi quitté cette plateforme chérie des journalistes et politiques. Parmi eux, Sandrine Runel, députée socialiste du Rhône, ou encore Cédric Van Styvendael (PS), le maire de Villeurbanne, avec dans leur sillage de nombreux adjoints.

Problème, dans les pas d’Elon Musk, Mark Zuckerberg a annoncé lui aussi réduire drastiquement la modération sur ses réseaux dont Facebook, Instagram et WhatsApp. Reste donc le Chinois TikTok, Snapchat ou encore Bluesky pour accueillir nos élus. Ce dernier obtient souvent leur faveur, jugé moins orienté politiquement… jusqu’à quand ?

