Ce lundi 20 janvier, jour d'investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, l'édile Grégory Doucet et la Ville de Lyon annoncent quitter le réseau social d'Elon Musk.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, annonce ce lundi 20 janvier quitter le réseau social X, anciennement Twitter. Ce retrait intervient le jour de l'investiture de Donald Trump en tant que président des Etats-Unis. Comme de nombreux élus ou particuliers, l'édile pointe du doigt le rachat de la plateforme en 2022 par le milliardaire Elon Musk. "La promesse d’une parole directe, sans entrave, entre citoyens, n’est plus tenue, écrit-il. Non, c’est désormais la loi du plus fort qui régit ce réseau social. Les communautés les plus féroces y règnent en maître, favorisées par un algorithme arbitraire et décomplexé. X est aujourd’hui un instrument de déstabilisation assumé, entraîné à fragiliser nos démocraties".

Lire aussi : Grégory Doucet et la Ville de Lyon portent plainte pour diffamation

Désormais inactif, son compte ne sera cependant pas supprimé pour éviter d'être "utilisé à mon insu". Une décision qu'il n'exclut pas d'entreprendre sur d'autres réseaux sociaux : "Bien sûr, je n’ignore rien de la récente allégeance de Mark Zuckerberg à la méthode Trump-Musk. Ce revirement du patron de Meta n’augure rien de bon pour les plateformes que sont Instagram ou Facebook". Et en appelle à l'Union européenne pour "s'emparer d'outils pour légiférer" afin de "garantir la liberté d'expression et protéger le droit à l'information".

Le compte X de la Ville de Lyon, lui aussi, ne sera plus actif. Seules les communications de "crise grand public" sont maintenues sur le réseau social. Seront désormais privilégiés LinkedIn, Facebook ou Bluesky.