Pour permettre le déroulement de l'Aïd Al-Adha dans les meilleures conditions sanitaires, la préfecture du Rhône a pris des dispositions réglementaires.

Cette grande fête musulmane, appelée "le jour du sacrifice", a lieu chaque année à la fin du grand pèlerinage à La Mecque. Cette année, l'Aïd Al-Adha, fête la plus importante du monde musulman, devrait avoir lieu autour du 16 juin. Et pour permettre le déroulement de la fête "dans les meilleures conditions sanitaires", la préfecture du Rhône a pris un arrêté qui sera valable du 25 mai au 30 juin 2024.

Ainsi durant cette période, "le transport et la livraison de bovins, moutons et chèvres sont interdits en dehors des abattoirs agréés", "le don ou la vente des animaux de ces espèces à d'autres personnes que des professionnels de l'élevage sont également interdits" et "la détention de ces animaux vivants par des personnes non déclarées comme éleveur est strictement interdite".

Jusqu'à 15 000 euros d'amende

La détention de bovins, de moutons ou de chèvres dans des conditions irrégulières expose les particuliers à une amende de 750 euros.

La Préfecture communique également la liste des abattoirs agréés dans le Rhône et dans les départements limitrophes pour permettre aux particuliers désirant s'approvisionner en animal sacrifié de se diriger vers ces établissements. Enfin, dans son communiqué la préfecture explique que l'abattage hors abattoir agréé est "un délit réprimé par une peine de 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende".