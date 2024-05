Lyon : trois "Uber shit" interpellés et 30 000 euros découverts 

Le 21 mai, trois hommes ont été interpellés à Lyon pour trafic de drogues. Lors des perquisitions, plusieurs produits stupéfiants et 30 000 euros ont été découverts.

Les forces de l’ordre qui enquêtaient sur ce trafic de drogue dans la région lyonnaise depuis le mois de mars ont interpellé trois "Uber shit" le 21 mai dernier, c’est-à-dire trois jeunes hommes qui participaient à la vente de stupéfiants grâce à la plateforme Uber. Les suspects, âgés de 19, 22 et 33 ans et déjà connus des services de police, ont été arrêtés et placés en garde à vue.

30 000 euros découverts

Des perquisitions ont été menées aux domiciles des suspects à Vénissieux, dans les 7e et 8e arrondissement de Lyon, permettant la découverte de plusieurs drogues : 120 grammes de résine de cannabis, 35 grammes de MDMA, 808 grammes d’herbe de cannabis, 1 000 cachets d’ecstasy, mais également deux armes de poing et 29 580 euros en espèces.

Lors de leurs auditions, les suspects ont nié les faits. Ils ont été présentés au parquet de Lyon ce vendredi 24 mai en vue d’une comparution immédiate. Les clients également identifiés lors de l’enquête ont, quant à eux, reçu un avertissement pénal probatoire.