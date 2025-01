Les conditions de circulation ont continué de se détériorer à Lyon au cours de l'année 2024, d'après le baromètre annuel établit par TomTom.

Lyon est-elle l'une des villes les plus embouteillées du monde ? Dernièrement, le site spécialisé Inrix classait la capitale des Gaules à la 71e place des villes mondiales avec le plus d'embouteillages sur l'année 2024. Plus récemment, le baromètre Traffic Index publié par l'entreprise TomTom confirme cette tendance. En se basant sur des données de trafic remontées par plus de 600 millions de systèmes de navigation dans le monde, TomTom estime que la situation de Lyon s'est nettement dégradée en un an puisque le temps de parcours s'est allongé d'une minute par rapport à l'année précédente. C'est un record en France pour l'année 2024.

Il fallait donc, en moyenne, 23 minutes et 40 secondes pour parcourir 10 km. Cela fait de Lyon la 113e ville du monde et 6e ville de France où les temps de parcours sont les plus longs. Les Lyonnais perdent ainsi 77 heures heures dans les bouchons en 2024 sur un trajet de 10 km. Loin, encore, des 113 heures moyens rencontrés par les Bordelais.

Le taux de congestion en hausse de 5 %

Quant au taux de congestion moyen, deuxième indice pris en compte dans le baromètre annuel de TomTom, il a augmenté de 5 % en un an et atteint ainsi 31 % en 2024. Ce qui place Lyon à la 5e position des villes françaises les plus congestionnées, à la même hauteur que Toulon, Clermont-Ferrand ou encore Marseille, eux aussi à 31 %. De plus, la ville de Lyon connaît aussi une chute de sa vitesse moyenne : - 1,2 km/h, passant de 26,5 à 25,3 km/h en 2024.

De son côté, la métropole de Lyon est moins impactée par cette détérioration de la circulation. Le temps de parcours a augmenté de 10 secondes en un an et la vitesse moyenne de 0,6 km/h. Ce qui fait d'elle la 14e agglomération française.

