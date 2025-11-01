Rhône : les pneus neige obligatoires dès le 1er novembre dans ces 96 communes 

En ce samedi 1er novembre, les pneus neige sont désormais obligatoires dans 96 communes du Rhône, et ce, jusqu’au 31 mars prochain.

Alors que nous entrons dans le mois de novembre, la loi Montagne entre en vigueur et les automobilistes ont désormais l’obligation d’équiper leur véhicule de pneus neige, de chaînes ou de chaussettes de neige, et ce, jusqu’au 31 mars prochain.

Dans le Rhône, cela concerne 96 communes sur les 276 du département.

Sont concernées les communes de :