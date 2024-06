Le site Alstom de Villeurbanne a participé au prolongement de la ligne 14 en Île-de-France

Les collaborateurs du site Alstom à Villeurbanne ont participé à l'élaboration du nouveau métro sur la ligne 14 en Île-de-France.

À l'aube des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la promesse d'un prolongement de la ligne 14 en Île-de-France a notamment pu se mettre en oeuvre grâce à la collaboration du site Alstom à Villeurbanne. Les collaborateurs du site se sont, selon un communiqué d'Alstom, "fortement mobilisés pour livrer de l'électronique embarquée, notamment le système informatique embarqué et l'électronique de traction".

"Un site unique et innovant"

Sept des 16 sites d’Alstom en France sont mobilisés sur la conception et la fabrication des MP14 : Valenciennes Petite-Forêt pour les études, l’intégration, la validation et les essais ; Le Creusot pour les bogies ; Ornans pour les moteurs ; Tarbes pour la traction ; Villeurbanne pour l’électronique embarquée ; Aix-en-Provence pour l’informatique de sécurité et Saint-Ouen pour le design.

L'entreprise qualifie Alstom Villeurbanne comme un site "unique et innovant, un centre d’excellence en électronique et digital au service de la mobilité durable", ajoutant : "C’est le seul site au monde capable de concevoir et déployer toute l’électronique ferroviaire sur un seul lieu".

Lire aussi :