Les collections du musée Cinéma et Miniature de Lyon bientôt séparées

À partir de 2024, le musée Cinéma et Miniature, situé dans le 5e arrondissement de Lyon, verra ses collections cinéma et miniatures être séparées dans deux bâtiments distincts.

Niché au coeur du 5e arrondissement de Lyon depuis 2005, le musée privé Cinéma et Miniature, qui draine chaque année plusieurs milliers de visiteurs, faisant de lui le deuxième musée le plus visité de Lyon avec 310 000 visiteurs accueillis en 2022, derrière le musée des Confluences, s’apprête à séparer ses collections. D’après nos confrères de BFM Lyon, pour plus de clarté, Julien Dumont, son nouveau directeur, a décidé de séparer la collection cinéma de la collection miniature.

À partir de 2024, chacune disposera donc d’un bâtiment dédié. La collection de miniatures de l’artiste Dan Holmann sera donc transférée dans la maison du Chamarier située à proximité et la collection cinéma restera dans la Maison des Avocats, qu’elle occupe actuellement. Une opération qui doit permettre de libérer le 3e étage du musée pour accueillir plus de pièces liées au 7e art.

