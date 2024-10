Afin d'améliorer la qualité de l'air, une nouvelle étape d'un arrêté progressif interdisant l'utilisation des foyers ouverts est entrée en vigueur, ce mardi 1er octobre, dans 123 communes d'Isère.

La chasse aux cheminées à foyer ouvert se poursuit. Interdites depuis le 1er avril 2023 dans la Métropole de Lyon, ces cheminées sont désormais interdites sur 123 nouvelles communes d'Isère : celles de Grenoble Alpes Métropole, et des Communautés de communes du Grésivaudan et du Pays Voironnais.

Lire aussi : Chauffage au bois, abaissement de la vitesse : comment l'Etat veut améliorer la qualité de l'air dans l'agglomération lyonnaise

Cet arrêté préfectoral, datant du 21 juillet 2023, est progressif. Au total, 297 communes du département se verront interdire l'utilisation des appareils de chauffage au bois individuels non performants. La mesure sera ensuite étendue sur d'autres territoires et d'autres appareils de ce type.

"Selon les données d’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, l’observatoire officiel de la qualité de l’air sur la région, le chauffage individuel au bois est responsable de 70 % des émissions annuelles de particules fines et de 30 % des composés organiques volatils sur 297 communes de l’Isère", précise dans un communiqué la préfecture. Et poursuit : "Ces données sont généralisables à l’ensemble des communes de l’Isère, faisant de cette pratique le contributeur majoritaire de ce type de pollution atmosphérique qui aggrave les maladies chroniques et provoque des irritations des muqueuses, des troubles cardiaques et du système nerveux et des maux de tête aux habitants du territoire."

Lire aussi : Les mesures sur les chauffages et cheminées à bois en Auvergne-Rhône-Alpes