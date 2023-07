Les bus et tramways des transports en commun de la Métropole de Lyon seront arrêtés à partir de 21 heures après plusieurs nuits d’émeutes dans l’agglomération depuis une semaine.

"En raison de la situation actuelle sur la métropole et pour des raisons de sécurité", les bus et les tramways ne circuleront plus à partir de 21 heures dans l’agglomération lyonnaise ce lundi 3 juillet. Après vendredi, samedi et dimanche, c'est la quatrième fois que le dispositif TCL est adapté pour éviter de nouvelles dégradations d'équipements. Cela concerne également les navettes spéciales mises en place pour les Nuits de Fourvière.

En revanche, les différentes lignes de métro circuleront normalement jusqu'à minuit, y compris la ligne B, arrêtée durant le week-end pour travaux.

⚠️En raison de la situation actuelle sur la métropole et pour des raisons de sécurité :

▶️les lignes de bus et trams ne circulent plus dès 21h

▶️les navettes Nuits de Fourvière ne circulent pas ce soir

▶️toutes les lignes de métros circulent jusqu'à minuit, y compris la ligne B — TCL (@TCL_SYTRAL) July 3, 2023

Des dégradations sur les bus et tramways

Pour mémoire, lors des premières nuits de violences urbaines, un bus TCL de la ligne C17 avait notamment été incendié dans la nuit du 29 au 30 juin à Bron alors que le réseau n'avait pas été complètement arrêté. D'après les décomptes de Sytral Mobilités, quatre rames de tramway avaient été "lourdement dégradées" et cinq "stations vandalisées".

