Les agriculteurs maintiennent cinq points de blocage autour de Lyon

Cinq axes routiers majeurs sont toujours bloqués par les agriculteurs autour de Lyon jeudi 1er février, perturbant fortement les conditions de circulation.

Les agriculteurs qui ont repris depuis lundi leur mobilisation aux portes de Lyon pour dénoncer la hausse des taxes, mais aussi les importations européennes ou encore plusieurs normes européennes restent mobilisés ce jeudi 1er février. Malgré les aides annoncées mercredi par le gouvernement et les concessions faites par la Commission européenne sur les jachères et les importations ukrainiennes, le mouvement de contestation des agriculteurs se poursuit.

L’étau mis en place autour de Lyon depuis le début de la semaine ne bouge pas et cinq axes routiers majeurs, comprenant quatre autoroutes et la route métropolitaine 7, sont toujours bloqués. Tenu jour et nuit depuis lundi, le blocage de la M7 pourrait durer "au moins jusqu'à vendredi et autant que nécessaire", nous expliquait jeudi deux agriculteurs présents sur place.

Le détail des blocages jeudi 1er février

A7/M7

L’autoroute est fermée dans les deux sens de circulation au niveau de Pierre-Bénite sur la M7, entre la jonction A7/A450 et le diffuseur 4 de Pierre-Bénite Nord.

Plus au sud, l’autoroute A7 est toujours bloquée entre la sortie 11, au niveau de Vienne sud, et le nœud de Ternay, qui permet de rejoindre l’autoroute A47 au niveau de Givors.

A6

Le blocage du péage de Limas se poursuit à Villefranche-sur-Saône. La circulation est coupée sur l'autoroute A6 dans les deux sens. Les deux bretelles d’accès de Villefranche-sur-Saône sont fermées, ainsi que celle située à Anse.

A43

La circulation est aussi coupée sur l'autoroute A43 entre les sorties 8 à Bourgoin-Jallieu et 9 à la Tour du Pin dans les deux sens, en raison du blocage du péage de Saint-Quentin-Fallavier.

A89

Le blocage de l’A89 est lui aussi toujours en cours au niveau de la Tour-de-Salvagny, ce qui interrompt la circulation entre l’Arbresle et l’échangeur qui permet de rejoindre l’A6 au nord de Lyon.

A42 et A46 ?

Annoncé depuis plusieurs jours, le blocage des autoroutes A42 et A46 au niveau du très emprunté "Noeud des îles", n’est toujours pas effectif.

