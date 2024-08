Villefranche-sur-Saône s'apprête à accueillir le tournage du film Magistrate, premier long métrage du réalisateur Pierre Mazingarbe.

Le jeune réalisateur Pierre Mazingarbe va tourner son premier film Magistrate à Villefranche-sur-Saône. Le scénario raconte le retour en province d’une vice-procureure (Louise Bourgoin) mutée au tribunal de Villefranche. Elle y retrouve ainsi sa mère (Muriel Robin), qui y est greffière, avec laquelle elle entretient une relation difficile.

Début du tournage le 9 septembre

Cependant, l’équipe du film n’a pas été autorisée à tourner dans le tribunal par le ministère de la justice. C'est donc dans l’ancien bâtiment de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Beaujolais et la mairie de Villefranche que le tournage aura lieu. Le futur siège de la Communauté d’agglomération et l'Hôtel de Ville se transformeront pour l'occasion. La salle des mariages deviendra notamment le bureau de la procureure. Également, la salle du conseil sera changée en salle d'audience et l'un des couloirs sera utilisé comme décor.

"On a tout de suite été conquis par les lieux", a confié au Progrès Pierre Mazingarbe. Le tournage du film commencera le 9 septembre et durera un peu plus de quatre semaines. Un projet soutenu d'ailleurs par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, Balade Sauvage Productions et 2.4.7. Films.

